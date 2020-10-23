Схудла Адель приміряла костюм від українського бренду

Співачка Адель показала підготовку до ефіру Saturday Night Live і засвітила новий образ від українського дизайнера Наталії Зінько.

Вже незабаром відбудеться довгоочікуване повернення Адель на телебачення. Вперше після схуднення вона виступить в новому випуску американського гумористичного шоу Saturday Night Live.

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Для репетиції шоу артистка вибрала комфортний повсякденний look з деніму. На ній стильний костюм, який складається з широких штанів і піджака на великих ґудзиках з масивними кишенями. Це образ від знаменитого бренду Natasha Zinko.

Адель зухвалий костюм поєднала зі шкіряними коричневими чобітьми з анімалістичними вставками від бренду Rejina Pyo. Зірка виглядала епатажно. Однак ні з зачіскою, ні з косметикою вирішила не експериментувати. Волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила улюблений макіяж з широкими стрілками.

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