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Штурман проїхав легендарний Нюрбургринг з зав'язаними очима

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Штурман сидів із заплющеними очима - фото 1
Штурман сидів із заплющеними очима

Гонщик і інструктор Міша Чарудін проїхав всю Північну петлю Нюрбургрингу, одну з найдовших і найнебезпечніших трас у світі, в ролі штурмана з зав'язаними очима. За всю поїздку він жодного разу не помилився з маневрами.

Досвідчений гонщик і інструктор Міша Чарудін останні п'ять років працює на Нюрбургринзі і, за його словами, на рік проходить трасу близько 1000 разів. І він довів, що дійсно знає "Північну Петлю" напам'ять, проїхавши її в ролі штурмана з закритими очима.

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Зрозуміло, сідати з зав'язаними очима за кермо навіть для досвідченого гонщика – величезний ризик, особливо на Нордшляйфі. Тому Чарудін об'єднався з ще одним пілотом – той узяв на себе керування автомобілем, а Чарудін виступив у ролі штурмана, з разючою точністю озвучуючи кожен маневр.

Відео, опубліковане на каналі самого Чарудіна, триває 12 хвилин, з них сам заїзд займає близько дев'яти хвилин. І за весь час проходження траси штурман жодного разу не помилився, чітко кажучи пілотові, коли гальмувати, до якого краю триматися ближче: і як правильно виконувати наступний маневр.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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