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Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року

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Автомобіль відбудували заново, а не реставрували старий - фото 1
Автомобіль відбудували заново, а не реставрували старий

Є в олдскульних автомобілях якийсь незрозумілий шарм. Особливо в гоночних болідах першої половини XX століття. Той, хто провів десятки годин у спробах пройти ту саму гоночну місію з першої Mafia, пам'ятає, як незвично, але водночас час чарівно вони виглядають.

На майбутньому конкурсі елегантності на каліфорнійському курорті Пеббл-Біч компанія Mercedes-Benz покаже відтворений гоночний автомобіль SSKL, вперше випущений у далекому 1932 році.

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Колись ця машина з оригінальним дизайном стала першим болідом, названим "срібною стрілою". На жаль, але Mercedes буде не реставрувати авто, а зробить його точну копію: модель створять з нуля, використовуючи архівні документи корпорації.

Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року - фото 348390

До речі, деякі документи та креслення Mercedes-Benz довелося запросити у нащадків творця машини – Рейнхарда фон Кеніг-Факсенфельда. Саме він розробив авто на базі серійної моделі Super Sport Kurz, що продавалася у 1928-1932 роках, і яка користувалася неймовірною популярністю.

Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року - фото 348391

Ще б пак: 240 кінських сил і швидкість до 230 км/год для того часу були приголомшливими. Інженер переробив кузов оригіналу, зробивши його більш обтічним, легким і спортивним.

Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року - фото 348392

Відновлений Mercedes 1932 SSKL уперше мигцем показали публіці на Фестивалі швидкості у Гудвуді місяць тому. Там же, де досвідчений гонщик-дріфтер пройшов цілу трасу, керуючи іншим автомобілем за допомогою смартфона і VR-шолома.

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Джерело: newatlas
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