На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року
-
- 9
Є в олдскульних автомобілях якийсь незрозумілий шарм. Особливо в гоночних болідах першої половини XX століття. Той, хто провів десятки годин у спробах пройти ту саму гоночну місію з першої Mafia, пам'ятає, як незвично, але водночас час чарівно вони виглядають.
На майбутньому конкурсі елегантності на каліфорнійському курорті Пеббл-Біч компанія Mercedes-Benz покаже відтворений гоночний автомобіль SSKL, вперше випущений у далекому 1932 році.
І ще: Справжнє авто Джеймса Бонда пішло з молотка
Колись ця машина з оригінальним дизайном стала першим болідом, названим "срібною стрілою". На жаль, але Mercedes буде не реставрувати авто, а зробить його точну копію: модель створять з нуля, використовуючи архівні документи корпорації.
До речі, деякі документи та креслення Mercedes-Benz довелося запросити у нащадків творця машини – Рейнхарда фон Кеніг-Факсенфельда. Саме він розробив авто на базі серійної моделі Super Sport Kurz, що продавалася у 1928-1932 роках, і яка користувалася неймовірною популярністю.
Ще б пак: 240 кінських сил і швидкість до 230 км/год для того часу були приголомшливими. Інженер переробив кузов оригіналу, зробивши його більш обтічним, легким і спортивним.
Відновлений Mercedes 1932 SSKL уперше мигцем показали публіці на Фестивалі швидкості у Гудвуді місяць тому. Там же, де досвідчений гонщик-дріфтер пройшов цілу трасу, керуючи іншим автомобілем за допомогою смартфона і VR-шолома.
Читайте також: Зовнішність нового гіперкара Bugatti розкрили до офіційної прем'єри
-
09:14Погода в Україні 19 серпня: у яких областях буде найспекотніше
-
08:55В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком
-
08:26Сексуальне відео з Емілі Ратажковскі підкорює Instagram (18+)
-
07:59Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячими кадрами з Лос-Анджелеса
-
07:33Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
-
06:39Картинки, листівки та відкритки для привітання з Яблучним Спасом
- 18 серпня
-
21:49Тепер на Ferrari можна розсікати по воді: унікальний катер пустять з молотка
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Мережа захоплюється котом, який робить ідеальні селфі
-
20:38Привітання з Яблучним Спасом 2019: вітальні вірші, проза та смс на Спаса
-
20:24Машина-мрія: у мережі показали унікальний автомобіль, який бажають отримати всі чоловіки
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:23Двейн Джонсон визнав сексуальним свого двійника в музеї мадам Тюссо: відео
-
18:54Гороскоп на 19 серпня 2019: Овни і Тельці відчують приплив енергії та натхнення
-
18:22Стало відомо про нову заборону Єлизавети II для Меган Маркл
-
17:55Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
-
17:35Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей, але є один нюанс
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
16:52Електровелосипеди такі ж корисні, як і звичайні: дослідження
-
16:30У столиці Катару дорогу пофарбували в синій колір: фотофакт
-
16:12Науковці виявили несподіваний зв'язок між еректильною дисфункцією та переглядом порно
-
15:51Рейтинг найкращих смартфонів для геймерів
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
21:00Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого
-
18:30Добре в ліжку і не тільки: 5 книг про справжнє кохання