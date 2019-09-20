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Штурм Зони 51: онлайн трансляція божевілля, яке розпочалось зі звичайного мему
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Цей день настав! Ще в липні користувачі мережі запланували на 20 вересня 2019 року штурм Зони 51 – американської військової бази, де влада нібито зберігає НЛО і проводить досліди на інопланетянах. Однак жартівливий захід вийшов з-під контролю, а зустріч стала реальною.
Штурм Зони-51 має стартувати 20 вересня о 16:00 за американським часом, тобто в Україні вже настане ніч. Що ж саме трапиться – передбачити важко, адже жартівлива пропозиція викрасти з бази інопланетян привернула увагу сотні тисяч людей. Та чи поїдуть вони всі у Неваду та що вони будуть там робити? Відповіді на ці питання ми дізнаємося у прямому ефірі!
До теми: Facebook закрив сторінку зустрічі Штурм Зони 51
Наразі тисячі користувачів дивляться стрім у YouTube, де кілька людей нібито перебуває у самому серці Невади. Кажуть, на цьому каналі будуть "документувати штурм". Поки що там відбувається не дуже багато цікавого, але це головна відеоверсія події. Залишилося тільки зрозуміти, правда це чи жарт.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШТУРМУ ЗОНИ-51 У НЕВАДІ:
Що таке Зона-51 і де вона розташована
Це – секретна військова база США на півдні штату Невада. Дістатись туди не так і просто, адже від Лас-Вегаса до Зони-51 треба подолати 140 кілометрів. Існування цього місця США розсекретили лише в 2013 році, хоча раніше ця база часто згадувалась у кіно, асоціюючись із дослідженням інопланетянам. Над територією заборонене повітряне сполучення.
Зона 51 вже багато років асоціюється у конспірологів із позаземними формами життя. У фільмі "День незалежності" (1996) базу представили як лабораторію для експериментів над інопланетянами, хоча насправді її призначення невідоме.
ВВС США уже закрили повітряний простір над Зоною 51 на найближчі кілька днів. Швидше за все, щоб над базою не літали вертольоти ЗМІ і дрони. Американська влада також відправила у Неваду підмогу. Військові, до речі, неодноразово попереджали, що меми мемами, а на базу краще не нападати. На підходах до бази розміщено чимало застережних знаків. Перших "штурмовиків" біля кордону Зони 51 затримали ще кілька днів тому. Двом блогерам виписали великий штраф та відправили додому.
Формально Зона 51 не обгороджена ніякими парканами або іншими перешкодами, але туди ведуть кілька КПП. Місцеві журналісти повідомляють, що їхню охорону напередодні 20 вересня посилили, ймовірно, що пізніше взагалі перекриють дороги. Та це все не заважає людям з'їжджатись до військової бази.
Раніше в Facebook запустили жартівливу акцію, покликану зібрати учасників для "штурму" американської військової бази Зона 51 в Неваді, щоб підтвердити відому легенду про те, що на базі є докази відвідування Землі інопланетянами або навіть самі інопланетяни. На "штурм" записалися понад два мільйони осіб, ще близько мільйона вказали, що "цікавляться" цим заходом.
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