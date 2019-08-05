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Дівчина попросила сусідів займатися сексом тихіше і отримала кумедну записку у відповідь
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Кожен, хто коли-небудь жив у багатоквартирному будинку, знає, що означає "чути, що думають сусіди". Ви швидко звикаєте до чужої ходи чи чхання, але, коли справа доходить до гучного сексу, до цього звикнути набагато складніше.
Одного разу вночі, коли 19-річна Дженна в черговий раз прокинулася через гучний секс сусідів, вона вирішила зробити їм ввічливе зауваження. Дженна не була скромною, але стогони і крики заважали їй спати, і вранці вона йшла в університет, як вичавлений лимон.
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Вона не хотіла псувати з сусідами відносини, тому вирішила написати найбільш толерантно:
Привіт, сусіди! Будь ласка, займайтеся сексом трохи тихіше. Деякі з нас намагаються спати без нагадування про те, які вони самотні. Не соромтеся любити один одного скільки захочете. Але, будь ласка, веселіться на меншій гучності. Дуже дякую!
Дженна засунула записку під двері сусідки і повернулася назад. Минуло всього кілька хвилин, перш ніж вона почула, що хтось нишпорить біля її двері. На порозі лежала відповідь. Але це було зовсім не те, що вона очікувала.
"Дорогі сусіди! Мені так шкода. Я не розуміла, наскільки гучною я була, і так, ви знаєте, іноді досить сексуально займатися гучним сексом, але, очевидно, це було занадто, за що я дуже перепрошую. Мені дуже, дуже шкода, я сподіваюся, що це траплялося не надто часто, і дуже дякую за забавний лист. Я постараюся розважатися набагато тихіше.
І ти, не хвилюйся, ти не завжди будеш одна. Правильна людина з'явиться, коли прийде час. Я була самотньою впродовж 18 років. Ще раз щиро перепрошую. Вибачте. Кімната 338 ".
Крім листа, на підлозі лежав подарунок – шоколадка. Дженна була так приємно здивована поведінкою сусідів, що поділилася історією у своєму Twitter.
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