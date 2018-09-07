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Штурхнув чайку – плати: у США оштрафували чоловіка

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У Римі за таке нічого б не було - фото 1
У Римі за таке нічого б не було

Американцю доведеться заплатити 124 долари за те, що образив птаха, якого охороняє закон.

Житель США постав перед судом за те, що штовхнув ногою чайку, яка вкрала його чізбургер.

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Інцидент стався на пляжі в Нью-Шемпширі. Оштрафований Нейт Ранклос стверджує, що це сталось випадково, але в соцмережах ситуацію зуміли "роздути".

За його словами, жінка, яка написала про інцидент у Facebook, навіть не бачила, що сталося.

"Я тільки повернувся з чізбургером і картоплею фрі. Я сидів на піску. Чайка дісталася до мого бургера. Все ще сидячи, я зробив рух ногою, щоб прогнати її, і, на жаль, сильно її вдарив", – повідомив Ранклос.

Пост, який виклала небайдужа американка - фото 274734
Пост, який виклала небайдужа американка / nh1

Відразу після події чоловік був змушений покинути пляж, тому що багато відпочивальників почали на нього кричати.

Чайки охороняються США на федеральному рівні.

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Джерело: NH1
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