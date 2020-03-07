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Штучну людську шкіру запропонували створити з медузи

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Медуза - фото 1
Медуза / leisurepro

Медузу Cassiopea andromeda пропонують використовувати як донора шкіри для людини. Таке дослідження провели американські вчені з Науково-дослідного центру штату Юкатан.

Вчені помітили, що в тканинах морських безхребетних є колаген і інші важливі білки позаклітинних структур.

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Лікарі провели купу дослідів з медузою Cassiopea andromeda. Вона мешкає в Мексиканській затоці, хоча природний її ареал Середземне море. В ході дослідження вчені взяли покриви парасольки понад 100 особин, промили дистильованою водою і на добу завантажили в одномолярний розчин хлориду натрію. Це дозволило позбутися усіх непотрібних компонентів.

Одержаний матеріал за хімічними, фізичними властивостями і структурою виявився придатний для використання як основи для створення штучної шкіри. Вона необхідна лікарям для лікування людей, що перенесли опіки.

Штучну людську шкіру запропонували створити з медузи - фото 390615

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Джерело: sciencedirect
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