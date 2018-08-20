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Штучний інтелект визначив, хто найкрасивіша принцеса Disney

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Яка принцеса Disney найкрасивіша - фото 1
Яка принцеса Disney найкрасивіша / Playbuzz

Штучний інтелект зумів назвати найбільш красиву принцесу з мультфільмів Disney. І ви здивуєтесь!

Казкові принцеси з всесвіту Disney надихають дівчаток з усього світу бути такими ж красивими та впевненими. Однак кожна принцеса виглядає по-іншому, адже аніматори старались зробити їх колоритними та різними. Тому не дивно, що нещодавно штучний інтелект з сервісу Prettyscale вирішив визначити, хто з усіх принцес є найкрасивішим.

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Виявилось, що ідеальні риси обличчя саме у Покахонтас. Саме індіанська принцеса, яка дружить з єнотом, має акуратний ніс, ідеальну форму обличчя та пропорції розміром підборіддя та лоба. Серед чарівних також опинились Моана та Белль з "Красуні та чудовиська".

А от найменш приємна зовнішність, на думку ШІ, саме у Жасмін, коханої Аладдіна. Поряд з нею опиналась Ельза (Крижане серце), а також Тіана (Принцеса і Жаба).

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Джерело: segodnya.ua
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