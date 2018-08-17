Названо найбільш високооплачувану актрису в світі

За версією журналу Forbes актрисою, яка за рік заробила найбільше грошей, стала американка Скарлетт Йохансон.

Американська актриса Скарлетт Йоханссон стала лідером рейтингу найбільш високооплачуваних актрис 2018 року. Список був опублікований на сайті журналу Forbes у четвер, 16 серпня.

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За рік 33-річна актриса заробила 40,5 мільйонів доларів.

A post shared by Scarlett Johansson (@seriouslyscarlett) on Aug 3, 2018 at 9:49pm PDT

На другому місці опинилася Анджеліна Джолі, яка заробила 28 мільйонів доларів. Трійку лідерів замкнула Дженіфер Еністон з доходом у 19,5 мільйонів доларів.

У десятку рейтингу також увійшли Дженніфер Лоуренс, Різ Уізерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулія Робертс, Міла Куніс і Мелісса Маккартні.

В цілому 10 найбільш високооплачуваних актрис заробили 186 мільйонів доларів до вирахування податків. Сукупна сума зросла на 16 відсотків у порівнянні з 2017 роком.

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