Штучний інтелект відтворив фігуру людини з фотографії

Японські і американські розробники навчили нейромережу створювати 3D-модель людини по одній або кількох фотографій. Комп'ютер досить реалістично добудовує вид тіла з усіх боків, навіть зі спини.

У процесі беруть участь дві нейромережі. Перша отримує вихідний знімок і визначає, де закінчується тіло і починається порожнеча. Потім алгоритм "Крокуючі кубики" перетворює точки тривимірного куба в 3D-модель, і її розфарбовує друга нейромережа.

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З кількох фотографій, зроблених з різних ракурсів, алгоритм відтворював фігуру найбільш точно. Щоб навчити комп'ютер, в нього завантажили майже 160 тисяч знімків, а також 3D-моделей людей, отриманих за допомогою фотограмметричних сканерів.

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