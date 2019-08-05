Штучний інтелект уперше запатентує свої винаходи

Британські розробники подали незвичайні заявки на патенти – вони стверджують, що два винаходи повинні бути зареєстровані на алгоритм DABUS, який їх створив.

Творці штучного інтелекту стверджують, що вони виступають просто його довіреними особами.

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DABUS винайшов систему контейнерів, що з'єднуються, призначених для зручності роботизованих маніпуляторів, а також особливий алгоритм миготіння автомобільних стоп-сигналів, які неможливо ігнорувати. Її можна використовувати, щоб подати сигнал лиха.

Стівен Талер, творець штучного інтелекту-винахідника, стверджує, що у його дітища стільки ж прав на свою працю, скільки у людей на свої. Він упевнений, що якщо не оцінити роботу алгоритму гідно, він може просто перестати допомагати людству усувати глобальні проблеми.

Патент мають присвоїти штучному інтелекту

Через те, що це – перший подібний випадок, то питання про патенти повинен розглядати суд, впевнені фахівці. Саме там вирішать, чи можна привласнити штучному інтелекту авторство на розробки.

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