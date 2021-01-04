До дня народження Ньютона: як геній вирахував дату кінця світу

Вчені розшифрували записи фізика Ісаака Ньютона, який вирахував дату апокаліпсису по Біблії.

Дані лягли в основу книги "Ісаак Ньютон: дари А**, яка переробила Всесвіт". Її автор Флоріан Фрейштетер стверджує, що фізик вивчив величезну кількість релігійних текстів і спробував побудувати хронологію подій, в тому числі зробивши кілька передбачень.

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Ньютон вказав дату кінця світу

"Для Ньютона новим початком повинен стати 2060 рік. Можливо, в цей час повинна відбутися якась катастрофа, або війна, яка триватиме чотири десятиліття і в кінцевому результаті призведе до початку нової ери", – відзначають дослідники.

Ньютон писав про кінець світу під псевдонімом Єгова Санктус Унус. У цих роботах учений говорив про дослідження біблійних текстів. Він вивчив Євангеліє і прийшов до висновку про те, що Земля незабаром знову стане "Божим царством" і "перезавантажиться".

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