Штучний інтелект проаналізував стосунки між людьми та назвав, що робить пари щасливими

Ось що робить пари по-справжньому щасливими

Штучний інтелект уперше вивчив романтичні стосунки між людьми. Для цього канадські вчені опитали понад 11 000 пар і показали ці дані алгоритму. Розповідаємо, що ж робить пари щасливими?

На основі анкет штучний інтелект зміг виділити основні параметри щастя у стосунках. Виявилося, що індивідуальні характеристики на кшталт віку, статі й особистісних особливостей мало що значать.

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Але є фактори, які відіграють значно більшу роль:

Партнерські зобов'язання, які сприймаються позитивно. Наприклад: "Мій партнер хоче, щоб наші стосунки тривали вічно". Або навпаки: "Ми будемо разом, поки нам добре один з одним";

Подяка ("Як мені пощастило, що в моєму житті є така людина");

Сексуальна задоволеність;

Бажання зробити партнера щасливим;

Низький рівень конфліктності.

Вік і особистісні властивості не мають суттєвого значення

До факторів ризику для стосунків ШІ відніс дратівливість, тривожність, фанатичну прихильність та незадоволеність життям одного з партнерів.

Загальний досвід, жарти й однакові цінності значать для пари значно більше, ніж характеристики окремих людей, які перебувають у цих стосунках, – роблять висновки вчені.

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