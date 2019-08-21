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Штучний інтелект почне виправляти граматичні помилки в Gmail

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У Gmail з'явилася перевірка тексту на помилки - фото 1
У Gmail з'явилася перевірка тексту на помилки

Google впроваджує в Gmail штучний інтелект, який буде розпізнавати помилки в реальному часі і пропонувати їх виправити. Функція дозволить не зганьбитися, надсилаючи офіційний електронний лист або подаючи резюме в компанію вашої мрії, до прикладу.

Поширені граматичні помилки у листі будуть виділятися червоною хвилястою лінією, а синьою – слова з можливими помилками.

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Перевірка орфографії в Gmail працює за тим же алгоритмом, що і в Google Docs – її впровадили в сервіс на початку цього року. Технологія Smart Reply заснована на машинному навчанні, вона використовує ШІ для генерації релевантних відповідей на вхідні повідомлення.

Функція поки що доступна тільки англійською і для користувачів хмарного сервісу Google G Suite, який дозволяє інтегрувати своє доменне ім'я з продуктами компанії.

Очікується, що технологія буде доступна іншими мовами, поки ж вона буде корисна користувачам, для кого англійська – не рідна мова. Щоб перевірка працювала, повинна бути увімкнена функція "Перевірка орфографії" в меню "Додаткові параметри".

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Джерело: Google Blog
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