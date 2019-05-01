Чоловіки проти жінок: хто досягає більшого успіху в онлайн-іграх

Виявилося, жінки швидше за чоловіків розуміють логіку онлайн-ігор і домагаються кращих результатів. До такого висновку дійшли аналітики компанії Gosu.

Стартап розробник програму, яка допомагає гравцям розвивати подібні навички. Комп'ютерний наставник на основі штучного інтелекту аналізує промахи геймерів і дає індивідуальні підказки.

І ще: Райден з фільму "Смертельна битва" знявся в рекламі Mortal Kombat 11

Творці Gisu зібрали статистику про перемоги 5000 користувачів сервісу – гравців Dota 2. Жінок серед них було всього 4%, але у грі вони виявилися на 44% успішнішими за чоловіків.

Швидше за всіх розвивали навички любителі спорту. Люди з вищою освітою та мандрівники просувалися повільно – як і ті, хто добре володіє іноземними мовами. Наявність роботи також заважала прогресу у грі.

Читайте також: Mortal Kombat 11: вийшов релізний трейлер популярної гри