Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Чоловіки проти жінок: хто досягає більшого успіху в онлайн-іграх

  • 45
Жінки успішніші в онлайн-іграх - фото 1
Жінки успішніші в онлайн-іграх

Виявилося, жінки швидше за чоловіків розуміють логіку онлайн-ігор і домагаються кращих результатів. До такого висновку дійшли аналітики компанії Gosu.

Стартап розробник програму, яка допомагає гравцям розвивати подібні навички. Комп'ютерний наставник на основі штучного інтелекту аналізує промахи геймерів і дає індивідуальні підказки.

І ще: Райден з фільму "Смертельна битва" знявся в рекламі Mortal Kombat 11

Творці Gisu зібрали статистику про перемоги 5000 користувачів сервісу – гравців Dota 2. Жінок серед них було всього 4%, але у грі вони виявилися на 44% успішнішими за чоловіків.

Чоловіки проти жінок: хто досягає більшого успіху в онлайн-іграх - фото 324973

Швидше за всіх розвивали навички любителі спорту. Люди з вищою освітою та мандрівники просувалися повільно – як і ті, хто добре володіє іноземними мовами. Наявність роботи також заважала прогресу у грі.

Читайте також: Mortal Kombat 11: вийшов релізний трейлер популярної гри

Джерело: Techcrunch
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
  • 25 квітня, 18:15
  • 547
Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
  • 25 квітня, 19:25
  • 298
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 350
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Ігри