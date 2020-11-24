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Штучний інтелект навчили визначати калорійність страви по фото

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Штучний інтелект навчили визначати калорійність страви по фото - фото 1

Німецькі дослідники розробили алгоритм, який визначає харчову цінність страв по фотографії: калорійність, а також вміст білків, вуглеводів і жирів. Доповідь про алгоритм буде представлений на конференції ICPR 2020 року.

На відміну від багатьох інших подібних алгоритмів новий визначає харчові показники безпосередньо, а не звертаючись до бази даних про калорійність різних продуктів.

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Частина людей, які скидають зайву вагу або підтримують її на одному рівні, записують прийоми їжі, відзначаючи її харчову цінність. Є навіть програми, в яких цей процес частково автоматизований: якщо людина з'їла їжу з магазину, на її упаковку можна навести камеру і додаток сам додасть всі дані у щоденнику споживання. Але це не підходить для самостійно приготовленої їжі.

Штучний інтелект навчили визначати калорійність страви по фото - фото 436385

Дослідники в області комп'ютерного зору вже кілька років намагаються вирішити цю проблему. Як правило, алгоритми з розрахунку харчової цінності працюють схожим чином: розпізнають на знімку блюдо і видають відповідні значення з бази. Також вони можуть враховувати розмір страви для більш точного розрахунку калорій.

Розробники самостійно підготували дані для навчання алгоритму, скориставшись двома джерелами: сайтом рецептів, де у більшості рецептів є список інгредієнтів і фотографія готового блюда, і базою харчової цінності різних продуктів. Оскільки рецепти пишуться різними людьми і містять зайві дані, дослідникам довелося обробити дані. Зокрема, вони прибрали зайві слова і перевели приблизні величини в конкретні. Потім вони зіставили дані і зібрали їх в одну базу даних, яка містить 70 тисяч рецептів і 308 тисяч фотографій.

"Штучний інтелект та робототехніка не замінять шеф-кухарів. Ми прагнемо запропонувати нові інструменти для розширення їх творчих можливостей за допомогою штучного інтелекту і робототехніки", – заявив представник компанії Sony Шінічі Тобе.

Штучний інтелект дозволить додавати невластиві деяким продуктам запахи і смаки в їжу, а також створювати нові страви і рецепти.

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Джерело: arxiv
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