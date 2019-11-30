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Штучний інтелект допоміг довести співавторство однієї з п'єс Вільяма Шекспіра

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Шекспір - фото 1
Шекспір / tbn-tv

Чеський вчений Петро Плехач довів за допомогою нейромережі причетність драматурга Джона Флетчера до написання п'єси "Генріх VIII". Штучний інтелект не тільки визначив співавторство Флетчера, а й показав, який автор написав той чи інший уривок.

Довгий час дослідники творчості Шекспіра здогадувалися про причетність Флетчера до п'єси. Щоб підтвердити або спростувати цю теорію, Плехач скористався алгоритмом, натренованим на творчості обох авторів.

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П'єса 'Генріх VIII' - фото 371119
П'єса "Генріх VIII"

Відшукавши характерні для драматургів слова, обороти і ритм, штучний інтелект прийшов до висновку, що Флетчер написав майже половину "Генріха VIII". Вчений зауважив, що в деяких сценах авторство мінялося не з початку, а з середини: це означає, що автори або дуже тісно працювали, або зрідка копіювали стиль один одного. Аналіз також показав, що у п'єси міг бути і третій автор – Філіп Массінгер.

Результати дослідження Плехача навряд чи покладуть край суперечкам про "Генріха VIII", зате вчений показав працездатність алгоритму. Далі з його допомогою можна виявляти плагіат, визначаючи не властивий автору стиль.

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Джерело: thenextweb
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