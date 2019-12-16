Штучний інтелект допише 10 симфонію Бетховена

Послухати симфонію можна буде навесні 2020 року

Команда музикознавців і програмістів планує завершити незакінчену 10 симфонію німецького композитора Людвіга Бетховена. В цьому їм має допомогти штучний інтелект.

Ініціатива приурочена до 250-річчя від дня народження Бетховена, яке відзначать у 2020 році.

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Відомо, що композитор після своєї смерті у 1827 році залишив лише кілька начерків симфонії у записнику. Він працював над твором паралельно з 9 симфонією, яка включає знамениту "Оду радості".

Симфонію Бетховена допишуть за допомогою штучного інтелекту

Крістіна Сігерт, керівник архіву в будинку Бетховена в рідному місті композитора Бонні, вважає, що, оскільки він сам був свого часу новатором, то схвалив би такий експеримент. Проте, дописана штучним інтелектом симфонія не розглядатиметься як частина творчої спадщини Бетховена.

Почути комп'ютерну версію 10 симфонії Бетховена у виконанні оркестру можна буде 28 квітня 2020 року у Бонні.

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