Люди ладні довіряти штучному інтелекту, а не своєму начальнику

За порадою теж готові звернутися саме до штучного інтелекту

Американська корпорація Oracle та дослідницька фірма Future Workplace провели спільне опитування і з'ясували, що 64% ​​людей радше довіряться штучному інтелекту, ніж своєму безпосередньому начальнику. В опитуванні взяли участь 8370 осіб з 10 країн світу.

В Індії та Китаї роботам довіряють 89% і 88% опитаних, а у Великобританії і США – 54% і 57% співробітників. Половина з них не тільки віддають перевагу оцінці від ШІ, але ще і готові звернутися до нього за порадою в обхід начальства.

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Більшість учасників опитування (82%) впевнені, що алгоритми можуть робити багато речей краще за менеджерів. Найсильніші сторони ШІ, на їхню думку, – об'єктивна інформація, управління бюджетом і складання графіків роботи.

Чоловіки частіше за жінок довіряються ШІ – 56% проти 44%. При цьому люди заявили, що їх начальники все-таки краще можуть зрозуміти почуття підлеглих, а ще значно краще все пояснюють.

Люди схильні довіряти штучному інтелекту, а не своєму начальнику

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