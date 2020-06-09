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Штучний інтелект Amazon допомагає приміряти одяг до покупки
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Штучний інтелект Amazon допомагає підібрати і приміряти одяг онлайн до покупки. За це відповідають три моделі, вони роблять це на 58% ефективніше, ніж аналоги.
Дослідники з Amazon представили алгоритми штучного інтелекту, які допомагають користувачам купувати одяг. Один з них дозволяє точно налаштовувати пошукові запити, інший – пропонує товари, які можуть підійти до того, що вже вибрав клієнт. Третій аналізує фотографії користувача, а потім показує як на ньому буде виглядати одяг, який він планує купити.
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Інженери пояснили, що для комунікації з іноземними інвестиціями Amazon можна використовувати відгуки в вигляді тексту, причому різного рівня деталізації. Наприклад, клієнт може відзначити, що "потрібно щось більше формальне" або що йому потрібен одяг "з іншим горлом". Штучний інтелект збереже особливості зображення, але змінить лише частину його параметрів.
Система працює на трьох ввідних: вихідне зображення, текстова реакція і цільове зображення, яке відповідає відгуку. Дані послідовно проходять через три підмоделі, в різних точках процесу вихідне зображення редагується згідно з відгуком користувача. В Amazon відзначають, що нижні рівні моделі відповідають за вхідні характеристики нижчого рівня (наприклад, текстура і колір) і вищого рівня (довжина рукава або щільність посадки); ієрархічне узгодження допомагає навчити систему працювати з текстовими модифікаціями.
Кожна добірка виконується окремою двохкомпонентною моделлю. Дослідники відзначають, що штучний інтелект допоміг підбирати одяг на основі відгуків на 58% ефективніше.
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