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Штраф і покарання: Динамо поплатиться за расизм на матчі з Шахтарем

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Матч Шахтар – Динамо - фото 1
Матч Шахтар – Динамо / footboom

Матч між донецьким Шахтарем і київським Динамо, який відбувся 10 листопада у Харкові, закінчився расистським скандалом. З'явилися нові подробиці щодо інциденту.

Нагадаємо, у другому таймі арбітр зупинив матч через расистські вигуки вболівальників Динамо на адресу гравців Шахтаря.

І ще: Расизм на матчі Шахтар – Динамо: з'явилося резонансне відео з трибун

Тайсон після цього вирушив до фанатської трибуни "біло-синіх" і показав їм середній палець, та відправив м'яч у фан-сектор. Після цього суддя вилучив футболіста. Тайсон навіть розплакався. Таким чином, КДК УАФ може покарати Динамо за неприпустиму поведінку фанатів.

Комітет почне розгляд справи відразу після того, як УПЛ отримає протокол судді матчу Миколи Балакіна. За таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 250-500 тисяч гривень і матчу з порожніми трибунами.

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Тайсон

Шахтар – Динамо: дивитись відео голів та огляд матчу 10 листопада 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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