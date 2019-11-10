Шахтар – Динамо: дивитись відео голів та огляд матчу 10 листопада 2019

Донецький Шахтар вдома зіграв у рамках Прем'єр-ліги України з київським Динамо у суботу, 10 листопада. Дивіться відео голів, а також огляд гри двох найзапекліших суперників!

У рамках Прем'єр-ліги України зустрілися дві найсильніші українські футбольні команди – Шахтар та Динамо. Запеклий поєдинок, який відбувся 10 листопада у Харкові, показав, хто ж з суперників сильніший. За час незалежності України команди в різних турнірах провели між собою 93 матчі. Донеччани здобули 34 перемоги, у Динамо – на одну менше. Ще 26 матчів закінчилися внічию.

І ще: Ракицький ображено заявив, що йде зі збірної України

У першій половині 1 тайму гол "Шахтарю" приніс 28-річний Сергій Кривцов. М'яч у ворота суперника футболісту вдалося загнати на 18-ій хвилині поєдинку.

Відео гола Сергія Кривцова (Шахтар):

Інформація оновлюється

Дивіться: Захисник Ман Сіті став на ворота і відбив удар Маліновського: відео сейву