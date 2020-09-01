Штраф або відпочинок: естонці вигадали, як боротись з перевищення швидкості на дорогах

Чимало водіїв у різних країнах дозволяють собі порушувати правила щодо швидкості, однак в Естонії вирішили, що штрафи не завжди працюють. Тому уряд вигадав новий спосіб боротись з порушниками.

Влада Естонії підійшла з креативом до покарання для тих, хто полюбляє перевищувати швидкість на дорогах. Тепер існують не лише штрафи, а й незвичайна альтернатива. Вже з 1 грудня 2020 року порушники отримають вибір: або сплатити штраф, або влаштувати собі зупинку на 45 хвилин на узбіччі.

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Чому так? Естонські поліцейські пояснюють, що водії вже так звикли оплачувати штраф, що це для них просто черговий рахунок, тому вони продовжують порушувати правила. І такі люди вважають себе законослухняними, адже чесно оплатили за свої дії.

Щоб змінити цю ситуацію, автори нововведення вирішили змусити естонців подумати над своєю поведінкою, адже втратити 45 хвилин часу для багатьох значно серйозніше, аніж просто розпрощатись з грошима на штраф. До слова, експеримент з "зупинками" в країні почався ще з осені 2019, а зараз стане масовим.

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