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Штраф або відпочинок: естонці вигадали, як боротись з перевищення швидкості на дорогах

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Нові покарання для естонів за перевищення швидкості - фото 1
Нові покарання для естонів за перевищення швидкості

Чимало водіїв у різних країнах дозволяють собі порушувати правила щодо швидкості, однак в Естонії вирішили, що штрафи не завжди працюють. Тому уряд вигадав новий спосіб боротись з порушниками.

Влада Естонії підійшла з креативом до покарання для тих, хто полюбляє перевищувати швидкість на дорогах. Тепер існують не лише штрафи, а й незвичайна альтернатива. Вже з 1 грудня 2020 року порушники отримають вибір: або сплатити штраф, або влаштувати собі зупинку на 45 хвилин на узбіччі.

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Чому так? Естонські поліцейські пояснюють, що водії вже так звикли оплачувати штраф, що це для них просто черговий рахунок, тому вони продовжують порушувати правила. І такі люди вважають себе законослухняними, адже чесно оплатили за свої дії.

Штраф або відпочинок: естонці вигадали, як боротись з перевищення швидкості на дорогах - фото 423097

Щоб змінити цю ситуацію, автори нововведення вирішили змусити естонців подумати над своєю поведінкою, адже втратити 45 хвилин часу для багатьох значно серйозніше, аніж просто розпрощатись з грошима на штраф. До слова, експеримент з "зупинками" в країні почався ще з осені 2019, а зараз стане масовим.

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Джерело: ЙОД
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