На пляжах Одеси помітили незвичайне явище: фотофакт

В Одесі на деяких пляжах можна побачити незвичайне явище. На стику води і піску утворюється жовтувата піна, яку городяни вже жартома прозвали морським капучіно.

Піна на пляжах виникла через нашарування відразу декількох природних явищ. Проте спеціалісти повідомляють, що немає ніяких причин для хвилювання.

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Відзначається, що для появи такої піни необхідно кілька умов, серед яких східний вітер, шторм, низька температура і продукти розкладання водоростей.

У свою чергу, місцеві жителі в жарт прозвали піну "морським капучіно".

Незвичайне явище в Одесі

Незвичайне явище в Одесі

Незвичайне явище в Одесі

Незвичайне явище в Одесі

Незвичайне явище в Одесі

Незвичайне явище в Одесі

Незвичайне явище в Одесі

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