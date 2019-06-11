Більша за людину: гігантську черепаху показали на відео

У мережі показали одну із найбільших черепах, яку вдалось зафіксувати на камеру. І справді, розміри тварини вражають, адже вона більша, аніж аквалангіст.

На платформі Reddit користувач з ніком GallowBoob поділився записом під водою, на якому можна побачити гігантську черепаху. За короткий час допис зібрав понад 41 тисячу переглядів та понад тисячу коментарів. Автор відзначив, що це може бути найбільша черепаха, яку коли-небудь знімали на камеру. І справді, можна побачити, як аквалангіст тримається на плаву поряд з твариною, і її розміри не залишають коментарів.

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