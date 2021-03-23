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Шпигуни розкрили новий серійний спорткар Nissan Z

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Nissan Z - фото 1
Nissan Z / instagram

Компанія Nissan готується до запуску нового спорткара Z, який замінить в модельній лінійці застарілий 370Z. Серійну версію моделі марка поки не розсекретила, проте це вже зробили шпигуни.

Разом з відео в профілі Nissan Arabia в інстаграмі з'явилися і фотографії автомобіля без камуфляжу: його показали з різних ракурсів і навіть заглянули в салон.

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Як і прототип, серійний варіант витриманий в ретро-стилі, але з елементами сучасності. Наприклад, передня оптика – це сучасна інтерпретація фар 240Z, а задня частина – відсилання до моделі 300ZX кінця минулого століття. За неофіційними даними, Nissan Z оснастять бітурбомотором V6 об'ємом три літри потужністю 405 кінських сил. Пару агрегату складе шестиступенева "механіка" або автоматична коробка передач.

У салоні – все те ж кермо, як у Z Proto, цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма і екран мультимедійної системи меншого розміру. На передній панелі можна помітити три додаткові шкали.

Шпигуни розкрили новий серійний спорткар Nissan Z - фото 452735

Шпигуни розкрили новий серійний спорткар Nissan Z - фото 452736

Шпигуни розкрили новий серійний спорткар Nissan Z - фото 452737

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