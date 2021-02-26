Глава BMW дав невтішний прогноз щодо майбутнього Tesla

Генеральний директор BMW AG Олівер Ципсе передрік швидке зниження темпів зростання акцій Tesla. У відповідь на план американської марки щодо щорічного збільшення продажів на 50 відсотків, Ципсе заявив, що Tesla може взагалі втратити лідерство на ринку електрокарів.

Торік Tesla реалізувала майже півмільйона електрокарів – на 30 відсотків більше, ніж роком раніше. Це рекордний показник для американської компанії, яка вперше вийшла в плюс за підсумками року. Однак суперники вже на підході: розширювати свою присутність в сегменті електрокарів планують безліч великих марок, включаючи Volkswagen, General Motors, Ford, Mercedes-Benz і BMW.

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"Tesla буде нелегко підтримувати темпи зростання, бо інша частина галузі впевнено рухається вперед", – сказав Ципсе. Що стосується самої BMW, то до 2030 року баварська компанія збирається випустити дев'ять нових моделей з нульовим вихлопом. У найближчі роки до її батарейної лінійки приєднається кросовер на базі X1-iX1, і нові електрокари i5 і i7, які стануть флагманами.

Прогноз глави баварської марки збігся з одним з найбільш різких падінь акцій Tesla з моменту її включення в індекс S & P 500 у листопаді минулого року. У вівторок вартість цінних паперів американської компанії впала майже на 18 відсотків і на цей час залишається на рівні 730 доларів за штуку.

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