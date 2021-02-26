Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Глава BMW дав невтішний прогноз щодо майбутнього Tesla

  • 44
Олівер Ципсе - фото 1
Олівер Ципсе / twitter

Генеральний директор BMW AG Олівер Ципсе передрік швидке зниження темпів зростання акцій Tesla. У відповідь на план американської марки щодо щорічного збільшення продажів на 50 відсотків, Ципсе заявив, що Tesla може взагалі втратити лідерство на ринку електрокарів.

Торік Tesla реалізувала майже півмільйона електрокарів – на 30 відсотків більше, ніж роком раніше. Це рекордний показник для американської компанії, яка вперше вийшла в плюс за підсумками року. Однак суперники вже на підході: розширювати свою присутність в сегменті електрокарів планують безліч великих марок, включаючи Volkswagen, General Motors, Ford, Mercedes-Benz і BMW.

І ще: Культовий Subaru гонщика Кена Блока пустять з молотка

"Tesla буде нелегко підтримувати темпи зростання, бо інша частина галузі впевнено рухається вперед", – сказав Ципсе. Що стосується самої BMW, то до 2030 року баварська компанія збирається випустити дев'ять нових моделей з нульовим вихлопом. У найближчі роки до її батарейної лінійки приєднається кросовер на базі X1-iX1, і нові електрокари i5 і i7, які стануть флагманами.

Прогноз глави баварської марки збігся з одним з найбільш різких падінь акцій Tesla з моменту її включення в індекс S & P 500 у листопаді минулого року. У вівторок вартість цінних паперів американської компанії впала майже на 18 відсотків і на цей час залишається на рівні 730 доларів за штуку.

Глава BMW дав невтішний прогноз щодо майбутнього Tesla - фото 449240

Це цікаво: В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі

Джерело: businessinsider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
  • 20 лютого, 15:14
  • 623
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 381
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4689
Загрузка...
Новини