Науковці зафіксували 12000-кілометрову подорож зозулі: фотофакт

Вчені відстежили міграцію зозулі, яка подолала понад 12 тисяч кілометрів. Птах перетнув територію 16 країн, безупинно подолавши політ над Індійським океаном із середньою швидкістю у 60 км/год.

Особину виду Cuculus canorus позначили супутниковою міткою разом з ще чотирма птахами. Спостереження показало, що зозуля здолала понад 12 тисяч кілометрів, пролетівши з південної частини Африки у своє місце гніздування в Монголії.

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Птах вилетів із Замбії 20 березня і безупинно перетнув частину Індійського океану. При цьому її середня швидкість склала 60 км/год. На своєму шляху зозуля перетнула територію 16 країн. Орнітологи назвали її політ "гігантською подорожжю" і відзначили, що це одна з найбільш затяжних міграцій наземної птиці.

Баян пролетів 10 000 кілометрів від гори Кіліманджаро до Юньнані в Китаї всього за два тижні. Вчені припускають, що птах загинув. Ймовірно вона прибула в Китай занадто голодною і втомленою, померши від виснаження або була вбита хижаками чи людьми.

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