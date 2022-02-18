Showtime показав офіційний трейлер серіалу "Перша леді" про жінок президентів США

Американський телеканал Showtime показав перший трейлер нового серіалу "Перша леді". Він розповідає про дружин президентів США.

Прем’єра серіалу "Перша леді" відбудеться 17 квітня. Про це повідомляє Hypebae.

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Трейлер показує внутрішні муки перших леді, які живуть між очікуваннями суспільства та своїми особистими бажаннями. Ролик наголошує, як Мішель Обамі, Бетті Форд та Елеонорі Рузвельт доводилося боротися за те, щоб бути почутими.

У серіалі знялися Віола Девіс (Мішель Обама), Мішель Пфайффер (Бетті Форд), Джилліан Андерсон (Елеонора Рузвельт), О-Т Фагбенлі (Барак Обама), Аарон Екхарт (Джеральд Форд) та Кіфер Сазерленд (Франклін Рузвельт).

Перша леді, дивіться трейлер серіалу про дружин президентів США:

Режисером проєкту стала Сюзанна Бір, відома завдяки хорору "Пташиний короб" із Сандрою Буллок, мелодрамі "Серена" із Бредлі Купером та Дженніфер Лоуренс, а також серіалу "Відіграти назад" із Ніколь Кідман та Г'ю Грантом. Сценарій написав Аарон Кулі, продюсерами виступили Павліна Хатупіс, Ейлін Хейслер та Кеті Шульман.

Раніше Журнал Entertainment Weekly поділився першими кадрами із біографічного серіалу "Перша леді". Подивитися фотографії можна за цим посиланням.

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