Шоумен JULIK отримав нагороду за хіт для Павла Зіброва

12 лютого у столичному палаці "Україна" відбулося нагородження премії "Українська пісня 2019". Співак і шоумен JULIK отримав нагороду, завдяки хіту "Вуса-бренд", який був створений для легендарного Павла Зіброва.

Над справжнім хітом "Вуса-бренд" працювали Петро Мага (автор слів), а також шоумен JULIK (він працював над музикою). Разом із ними в церемонії нагородження брав участь і сам вусань, Павло Зібров.

Насолоджуйтесь: JULIK – Вино: слухайте драйвову пісню популярного співака

Зауважимо, що JULIK отримав нагороду за створення музики до хіта про незмінну складову Павла Зіброва.

Дуже приємно отримувати нагороду! Для нас артистів, це стимул та мотивація працювати вдвічі, а той втричі більше. Радію нашій співпраці з Павлом Миколайовичем. Він, наче запальничка, яка ніколи не згасає і щоразу доводить, що нам до снаги усе, – прокоментував перемогу JULIK.

JULIK отримав нагороду за музику до пісні "Вуса-бренд"

Нагадаємо, що це не перша співпраця Юліка з Павлом Зібровим. До цього вони працювали над оновленням легендарного хіта "Мертві бджоли", але й на цьому тандем зупинятись не планує.

До слова, це вже не перша нагорода, яку отримує пісня "Вуса-бренд". Раніше вона принесла Павлу Зіброву "Шлягер року" за слова до композиції.

Насолоджуйтесь хітом Павла Зіброва – Вуса-бренд:

Читайте також: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу