Шоу Патріка Стара: вийшов перший трейлер спін-оффу Губки Боба

Nickelodeon випустив перший тизер-трейлер мультсеріалу Шоу Патріка Стара – спін-оффу культового шоу Губка Боб Квадратні Штани. Історія розповість про найкращого друга Губки Боба.

Ролик розміщений на офіційному YouTube-каналі франшизи. Прем'єра відбудеться на каналі Nickelodeon вже у липні.

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За сюжетом стрічки Патрік, якого знову озвучив Білл Фагербаккі, вирішить створити власне телевізійне шоу. Герой покаже глядачам, яка у нього багата уява і які ідеї він зберігає в найбільш "химерних і сміховинних глибинах свого мозку".

У Шоу Патріка Стара також будуть родичі Патріка, які, мабуть, відіграють велику роль в створенні шоу героя. А ще, мабуть, засвітяться і інші жителі Бікіні Боттом, включаючи улюбленого сусіда Сквідварда.

Дивитися трейлер мультика Шоу Патріка Стара онлайн:

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