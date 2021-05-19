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Монстри за роботою: дивіться тизер мультсеріалу від творців Корпорації монстрів
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У мережі з'явився тизер-трейлер анімаційного серіалу "Монстри за роботою". Його дія розгортається у всесвіті "Корпорації монстрів".
Відео опублікували на ютуб-каналі What's On Disney Plus. Ролик показує вже знайомих героїв, у тому числі Майка і Саллі з "Корпорації монстрів", а також нових персонажів.
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Головним героєм спін-оффу став Тайлер Таскмон, який закінчив Університет монстрів і виявив, що монстри для залякування дітей більше не потрібні. Якщо раніше монстри отримували енергію з дитячого страху та криків, то тепер вони використовують нове джерело – сміх. Через це мрії Таскмона, здається, не судилося збутися. Як молодий монстр буде шукати своє місце у житті, можна буде побачити влітку.
Монстри за роботою, дивіться тизер спін-оффу Корпорації монстрів:
Серіал вийде на стрімінговій платформі Disney + 2 липня. Сценарій проєкту написали Піт Доктер і Роберт Ганнавей. Режисерами виступили Стівен Дж.Андерсон, Роб Гіббс і Кейт Гуд. Серед артистів озвучування – Біллі Крістал, Джон Гудман, Бонні Хант і Айша Тайлер.
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