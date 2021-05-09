Netflix показав трейлер продовження Сейлор Мун: дивіться відео онлайн

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер повнометражного продовження знаменитого мультсеріалу "Сейлор Мун". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Трейлер продовження "Сейлор Мун" опублікували на ютуб-каналі платформи Netflix. Сам мультиплікаційний фільм вийде влітку цього року.

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Відео показує улюблених героїв франшизи – Такседо Маска, малятко Сейлор Чібі Мун і дев'ятьох дівчат-воїнів у матросках. У фільмі їм доведеться зіткнутися з новою загрозою – бажаючою захопити Землю чарівницею і її помічницями з "Цирку темного місяця".

Картина під назвою "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie" з'явиться на Netflix 3 червня. Вона вийде у двох частинах. Режисером проєкту стала японська режисерка аніме Тіакі Кон. Раніше вона працювала над третім сезоном мультсеріалу "Sailor Moon Crystal".

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Надуспішну франшизу "Сейлор Мун" придумала художниця Наоко Такеуті. У 1992 році вона опублікувала мангу про дівчат-воїнів. У тому ж році з'явився перший аніме-серіал, присвячений Сейлор Мун і її подругам.

До 20-річчя франшизи на телеекрани вийшов другий мультсеріал за мотивами "Сейлор Мун". Також були зняті кілька повнометражних фільмів, випущені безліч комп'ютерних ігор і поставлені понад 20 мюзиклів.

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