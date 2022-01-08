На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Cadillac представив футуристичний концепт без керма та педалей
-
- 91
На виставці CES-2022, що проходить в Лас-Вегасі, концерн General Motors представив велику кількість новинок, включаючи футуристичний Cadillac InnerSpace. Концепт оснащений автопілотом, а замість педалей та керма передбачена поличка з пледом та домашніми тапочками.
Як видно з фото, концепт виділяється повністю закритою решіткою радіатора з підсвічуванням, з боків яких розташовані вертикальні світлодіодні фари. Динамічний силует даху отримав практично горизонтальне лобове скло, а для того, щоб сісти всередину, недостатньо просто відчинити двері: потрібно підняти секцію даху. Для зручності посадки сидіння трохи повертаються у бік одночасно з відкриттям дверей.
І ще: Американець виставив на продаж свою колекцію позашляховиків Jeep CJ за 1 мільйон доларів
Серед інших цікавих особливостей: цифрові дзеркала заднього виду, масивні колеса та похила задня частина без вікна. Шини також оснащені технологіями SoundComfort і SightLine, які передають важливу інформацію про тиск, температуру, навантаження та інші фактори.
Не менш вражаюче Cadillac InnerSpace виглядає усередині. Концепт, за задумом виробника, може пересуватися самостійно без участі водія, тобто пасажири можуть зосередитись на подорожі, а не на водінні. Машина оснащена дуже комфортними передніми сидіннями з підніжками, що висуваються, і панорамним світлодіодним дисплеєм, на якому можна дивитися фільми, грати в ігри або сидіти в інтернеті.
Ще екрани є у дверях, а під передньою панеллю ховається висувний відсік, у якому можуть зберігатися подушки, ковдри та капці. Концепт також відрізняється розкішним багажним відділенням, плаваючими підголовниками та акцентним підсвічуванням.
У Cadillac не опублікували технічних характеристик, але сказали, що завдяки бездротовій системі управління батареями платформи Ultium вони змогли розподілити акумуляторні модулі по всьому автомобілю, щоб максимізувати внутрішній простір. Ця гнучкість також дозволила створити елегантний стиль та надзвичайно низьку посадку, як у спортивного автомобіля.
Читайте також: На Mercedes-Benz S-класу встановили штурвал замість керма: дивіться, що з цього вийшло
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором