Cadillac представив футуристичний концепт без керма та педалей

На виставці CES-2022, що проходить в Лас-Вегасі, концерн General Motors представив велику кількість новинок, включаючи футуристичний Cadillac InnerSpace. Концепт оснащений автопілотом, а замість педалей та керма передбачена поличка з пледом та домашніми тапочками.

Як видно з фото, концепт виділяється повністю закритою решіткою радіатора з підсвічуванням, з боків яких розташовані вертикальні світлодіодні фари. Динамічний силует даху отримав практично горизонтальне лобове скло, а для того, щоб сісти всередину, недостатньо просто відчинити двері: потрібно підняти секцію даху. Для зручності посадки сидіння трохи повертаються у бік одночасно з відкриттям дверей.

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Серед інших цікавих особливостей: цифрові дзеркала заднього виду, масивні колеса та похила задня частина без вікна. Шини також оснащені технологіями SoundComfort і SightLine, які передають важливу інформацію про тиск, температуру, навантаження та інші фактори.

Не менш вражаюче Cadillac InnerSpace виглядає усередині. Концепт, за задумом виробника, може пересуватися самостійно без участі водія, тобто пасажири можуть зосередитись на подорожі, а не на водінні. Машина оснащена дуже комфортними передніми сидіннями з підніжками, що висуваються, і панорамним світлодіодним дисплеєм, на якому можна дивитися фільми, грати в ігри або сидіти в інтернеті.

Ще екрани є у дверях, а під передньою панеллю ховається висувний відсік, у якому можуть зберігатися подушки, ковдри та капці. Концепт також відрізняється розкішним багажним відділенням, плаваючими підголовниками та акцентним підсвічуванням.

У Cadillac не опублікували технічних характеристик, але сказали, що завдяки бездротовій системі управління батареями платформи Ultium вони змогли розподілити акумуляторні модулі по всьому автомобілю, щоб максимізувати внутрішній простір. Ця гнучкість також дозволила створити елегантний стиль та надзвичайно низьку посадку, як у спортивного автомобіля.

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