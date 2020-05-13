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Шотландському фотографу вдалося зняти білку з аномальним кольором шерсті: фотофакт

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Шотландському фотографу вдалося зняти білку з аномальним кольором шерсті: фотофакт - фото 1

Фотограф Кріс Еддінгтон з шотландського міста Данкелд, округ Перт-енд-Кінросс, гуляв з камерою по ділянці свого будинку під час ізоляції через коронавірус і несподівано помітив білку з лейкізмом. І чоловік поділився унікальним фото.

Представниця організації із захисту звичайних білок Saving Scotland's Red Squirrels в Единбурзі Анн-Марі МакМастер заявила, що зроблені Еддінгтоном знімки білки з лейкізмом – одні з найкращих.

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"Я ніколи раніше не бачив так багато білок", – розповів фотограф Кріс Еддінгтон.

За словами експертів, одне з найбільш явних відмінностей лейкізму і альбінізму – пігментація очей. У особин з лейкізмом очі мають звичайне забарвлення, а в альбіносів пігментація райдужної оболонки ока відсутня.

Шотландському фотографу вдалося зняти білку з аномальним кольором шерсті: фотофакт - фото 403562

Шотландському фотографу вдалося зняти білку з аномальним кольором шерсті: фотофакт - фото 403563

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Джерело: dailymail
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