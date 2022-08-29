Шотландський стартап показав електричний усюдихід Munro EV

Молода та амбітна компанія Munro Vehicles із Шотландії представила електричний всюдихід Munro EV. Уже наступного року машину можуть поставити на конвеєр.

Як пише пресслужба компанії, Munro Vehicles була заснована в 2019 році та після 3 років плідних зусиль представила своє дітище – позашляховик Munro EV. Поки новинка перебуває на стадії передсерійного прототипу, але в компанії обіцяють розпочати продаж серійної моделі вже наступного року.

І ще: Ентузіасти встановили унітаз в кросовер Toyota Fortuner: відео

Дизайн Munro EV – мінімалістичний. Головний акцент зроблено на підвищеній прохідності машини, яка, за словами творців, покликана "перевозити людей та їхній багаж в умовах бездоріжжя". Munro EV здатний долати метровий брід, а підвіска допоможе впоратися з найскладнішими перешкодами.

Машина оснащена електромотором потужністю 280 кВт (380 к.с.), а його крутний момент досягає 700 Нм. Реалізувати потенціал двигуна допоможуть система постійного повного приводу, двошвидкісна "роздатка", жорсткі нерозрізні мости та блокування диференціалів. На одному заряді електрокар може подолання до 270 км.

Munro EV має вантажопідйомність 1000 кг та здатна вмістити у багажному відділенні стандартний європіддон. Крім того, всюдихід здатний буксирувати причіп масою до 3500 кг.

На сайті компанії вже можна заздалегідь забронювати свій екземпляр Munro EV, заплативши депозит у розмірі 500 фунтів. Орієнтовна ціна усюдихода стартує з 65 тисяч фунтів (75 832 доларів) без урахування податків та зборів.

Читайте також: Dodge представив перший за десять років автомобіль