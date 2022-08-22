Ентузіасти встановили унітаз в кросовер Toyota Fortuner: відео

Гадаєте, мати туалет у своїй автівці, це щось з області фантастики? Просто погляньте на цей модернізований кросовер Toyota Fortuner, власник якого встановив унітаз просто в багажнику.

Так, компанія Ojes Automobiles, що спеціалізується на доопрацюванні машин, дещо переробила авто індійського журналіста Сарата Саджі. Як встановлювали туалет в кросовері Toyota Fortuner, розповіли на YouTube-каналі Revokid Vlogs.

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Унітаз встановили у невеликій "кімнаті" на місці одного із сидінь третього ряду. Попри свої компактні розміри, у цій "кімнаті" цілком реально комфортно поміститися. Крім цього, на кадрах видно душовий шланг та зливний отвір у підлозі.

Потрапити до туалету можна, якщо повністю скласти сидіння другого ряду. Судячи з відео, робити це дуже легко, практично однією рукою.

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