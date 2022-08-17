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Dodge представив перший за десять років автомобіль
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Американська компанія Dodge презентувала відроджену модель Hornet. Компактний спортивний кросовер, який випускатимуть в Італії, з'явиться у дилерів вже в грудні цього року.
Як пише CNET, спочатку покупцям буде запропоновано дві версії моделі. Автолюбителі та фанати марки зможуть обрати між флагманською моделлю Hornet R/T та Dodge Hornet GT.
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Hornet R/T отримає силовий гібридний агрегат PHEV, що включає 1,3-літровий турбований 4-циліндровий двигун, стартер-генератор і розташований позаду електродвигун. Сумарна потужність досягає 285 к.с. Крім цього, авто буде оснащено 6-ступінчасти "автоматом" та системою повного приводу.
Живлення для електромотора забезпечує літій-іонна батарея місткістю 15,5 кВтг. Лише на електротязі кросовер здатний проїхати до 48 км. Крім того, Hornet R/T має режим PowerShot, що дозволяє отримати додатково до 25 к.с. потужності протягом 15 секунд. В результаті на розгін до "сотні" потрібно 6,1 секунди.
Друга версія Dodge Hornet GT оснащується 2-літровим турбованим двигуном Hurricane4 з 268 к.с. та 400 Нм. Він працює в парі з 9-ступінчастим "автоматом" і також має повний привод. Цей варіант може розігнатися від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди.
У салоні Dodge Hornet з'явилася повністю цифрова панель приладів з 12,3-дюймовою шкалою приладів і сенсорним 10,25-дюймовим екраном інфо-розважальної системи Uconnect 5 з бездротовим підключенням сервісів Android Auto і Apple CarPlay Для новинки передбачено широкий асортимент електронних помічників водія, включаючи системи екстреного гальмування, підтримки руху в смузі, контролю за сліпими зонами та моніторингом перешкод під час руху заднім ходом.
Вартість базової версії Hornet GT стартує від 29 995 доларів, а топова модифікація R/T обійдеться щонайменше 39 995 доларів.
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