Imagine Dragons виступлять перед фіналом Ліги чемпіонів

Рок-група Imagine Dragons зіграє за кілька хвилин до початку протистояння англійських грандів у фіналі Ліги чемпіонів.

Imagine Dragons виступить на урочистій церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 1 червня в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

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Гурт Imagine Dragons, відомий своїми хітами Believer, Radioactive і Thunder, зіграє за кілька хвилин до початку протистояння між Ліверпулем і Тоттенхемом.

"Для нас велика честь виступити на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів для одних з найбільш палких прихильників спорту на планеті. У Мадриді буде чудове шоу", - заявив в коментарі сайту УЄФА вокаліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс. Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів в Києві виступала британська співачка Дуа Ліпа.

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