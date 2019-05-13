Роналду познущався зі зросту суперника: епічне відео

Конфлікт між Роналду і Флоренці / Getty

Популярний португальський футболіст Кріштіану Роналду влаштував словесну перепалку з гравцем Роми і вказав йому на маленький зріст. Відео з’явилося в мережі Twitter.

У матчі 36-го туру італійської Серії А між Ромою і Ювентусом сталася конфліктна ситуація між захисником господарів Алессандро Флоренці і форвардом гостей Кріштіану Роналду.

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Інцидент трапився на 59-й хвилині зустрічі. Під час словесної перепалки португальський нападаючий жестом показав опонентові, щоб той замовк, і знущально вказав на його невеликий зріст.

Португалець вищий за італійця на 14 см. Зріст Роналду – 187 см, Флоренці – 173 см.

Cristiano Ronaldo mocks Alessandro Florenzi’s height during AS Roma v Juventus #SerieApic.twitter.com/enpQ9tavSt — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 12 травня 2019 р.

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