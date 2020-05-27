Шотландський футбольний клуб вирішує долю воротаря через опитування у Twitter

Шотландський ФК "Лівінгстон" запустив у Twitter опитування, щоб зрозуміти, чи варто йому продовжувати контракт з 37-річним голкіпером Гері Мейлі – договір з ним закінчується 31 травня, а керівництво поки так і не вирішило, чи потрібно продовжувати співпрацювати з футболістом чи ні.

Голосування було запущено 25 травня, воно триватиме до вечора 27 числа. "Можливо, таке відбувається вперше в історії футболу. Ми даємо вам шанс визначити майбутнє воротаря Гері Мейлі. Залишити в команді або дати піти – вибір за вами!" - звернулися представники клубу до вболівальників. В опитуванні два варіанти, і станом на 27 травня лідирує відповідь "Запропонувати контракт".

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Користувачам мережі хід не сподобався: вони вважають, що голосування – це жорстоко, і сумніваються, що такий спосіб відповідає нормам трудового кодексу. Гравці "Лівінгстона" ж впевнені, що Мейлі слід "повісити рукавички". У нинішньому сезоні він взяв участь в одному матчі, де пропустив три м'ячі. Раніше ж він грав тільки в аматорських клубах.

| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide! — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020

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