Шотландський депутат говорив про серйозні речі по Zoom, але тут прийшов кіт: вірусне відео

Курйози стали невід'ємною частиною відеоконференцій у Zoom, адже через карантин чимало важливих розмов проводять з дому. Головними веселунами зазвичай стають домашні улюбленці, які роблять у кадрі все, що їм заманеться.

Героєм нового вірусного ролика став член шотландського парламенту Джон Ніколсон. Під час відеоконференції у Zoom він говорив про переваги розміщення субтитрів на дитячих телеканалах, коли його раптово перервав хвіст кота.

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"Прошу вибачення за котячий хвіст у кадрі", – сказав законодавець своїм колегам, коли його домашній улюбленець Рохо пройшовся перед камерою. Інші учасники зустрічі почали сміятися, а от Джон Ніколсон намагався зберегти незворушний вираз обличчя навіть після того, як кіт вкрав прожектор.

Сміх продовжився, коли Рохо відмовився виходити з поля зору камери. "Рохо, опусти хвіст, будь ласка", – сказав парламентар своєму чотирилапому другові, чим ще більше розвеселив своїх колег.

Відео із хвостом Рохо вмить стало вірусним, тож Джон Ніколсон не міг не похвалитися популярністю свого улюбленця. Він також показав обличчя кота:

For all Rojo’s new fans (thousands across the world it seems) - you’ve seen the tail. Here’s the face. pic.twitter.com/yKfEKbvJRL — JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) July 14, 2020

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