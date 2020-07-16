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Дочка вибила будильником: Марічка Падалко прокоментувала курйоз з зубом, що випав в ефірі
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Відома телеведуча ТСН на 1+1 Марічка Падалко прокоментувала інцидент з переднім зубом, який у неї випав в прямому ефірі. Допис про курйозний випадок зірка телеекранів опублікувала в Instagram.
Так, Марічка Падалко підтвердила, що у неї під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випав передній зуб і розповіла, що їй його раніше вибила дочка металевим будильником.
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"Просто зараз я вирішила виправити ту неприємність, яка сталася понад десять років тому. У мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу він дуже зацікавив мою маленьку дочку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" поруч зі сплячою мамою. І тільки я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт, тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкушувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося", – розповіла телеведуча.
Марічка також зізналася, що це найкурйозніший її досвід за 20 років роботи ведучою, згадавши принагідно й інші казусні ситуації: у 2013 зірка вперше в ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому її ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, який забіг у студію.
Крім цього, за словами телеведучої, вона сподівалася, що інцидент залишиться непоміченим, оскільки цей епізод не виклали на YouTube-канал ТСН. Але телевізійники недооцінили уважність глядачів. Одна з блогерів зробила запис з екрана, а потім її поширили багато видань, причому не тільки українські.
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