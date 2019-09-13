Шотландка покинула роботу, аби у спідньому прибирати чужі оселі: гарячі фото 18+

Стартап не завжди означає щось технологічне. Он, 25-річна шотландка Вікторія Мерфі вирішила покинути основну роботу у сфері косметології, аби відкрити власну прибуткову справу. Дівчина відкрила свою клінінгову компанію, яка вражає незвичайним спектром послуг.

Компанія, яку відкрила дівчина, надає послуги клінінгу. Але її працівниці проводять прибирання в спідньому.

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Ще не так давно життя Вікторії йшло звичайним шляхом – навчання, робота. Однак звичний для багатьох людей життєвий ритм дівчини змінився, коли вона перестала працювати косметологом і почала свою справу. Втім, для того, щоб виділятися на фоні конкурентів, довелося прибирати оселя практично в тому, в чому Вікторія з'явилася на світ.

Перший час Вікторія працювала сама, щоб зрозуміти, які можуть виникнути нюанси, і в яких ситуаціях можуть опинитися працівники компанії.

Наразі у неї працює 15 співробітників – 12 дівчат і троє чоловіків. Представники компанії заробляють за 60 хвилин роботи від 55 до 75 англійських фунтів стерлінгів. Конкретна сума залежить від того, скільки одягу залишиться на привабливих прибиральниці або прибиральнику. Крім того, одягу може не бути взагалі.

Засновниця фірми підкреслює, що співробітники її компанії не надають ескорт-послуг, а лише виконують прибирання в пікантному вигляді. Клієнти у фірми є постійно. Як правило, це люди від 30 до 80 років. Багато з них хочуть поговорити і повеселитися.

Нещодавно в компанії відкрилася вакансія. За нетривалий період часу на неї відгукнулося понад сто осіб.

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