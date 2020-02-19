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Шотландець страждає від постійної ерекції після операції

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Шотландець страждає від постійної ерекції після операції - фото 1

Чоловіків отримав важку травму паху і ніг, яка позбавила його репродуктивної функції. Шотландець зважився на операцію, щоб це виправити. Але щось пішло не так.

Чотири роки тому 57-річний чоловік, який працює склярем, отримав важку травму на виробництві – на нього впало півтори тонни скла. У шотландця були травмовані пах, обидві ноги, нижні хребці, а також заблокована уретра.

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Шотландець страждає від постійної ерекції після операції - фото 386975

Чоловік переніс вимушену операцію, яка позбавила його репродуктивної функції. Він прийняв рішення виправити ситуацію, погодившись на ще одну операцію.

Після другого хірургічного втручання у шотландця спостерігається постійна ерекція. Він не може одягнутися через сильний біль і змушений весь час ходити в рушнику або халаті. У лікарні потерпілому повідомили, що лікар, який проводив операцію, у відпустці. Інші медики оглядати пацієнта відмовилися.

Шотландець страждає від постійної ерекції після операції - фото 386976

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Джерело: mirror
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