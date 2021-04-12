GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині

GannaBaby інтригують і набирають обертів перед виходом нової платівки. Нещодавно, в день народження фронтвумен Ганни Нелуп молодий київський гурт презентував іронічну пісню "Квіти (Не за бабки!)", а тепер випустив не менш іронічне DIY-відео на неї. Рекомендуємо зацінити!

Пандемія вдарила по культурній сфері найбільше, залишивши артистів без заробітку – із пустими кишенями та без можливості творити далі, передає Радіо Maximum. GannaBaby в іронічній манері запевняють: за бажання заробити гроші на музику можна (і треба) у будь-який спосіб. Навіть продаючи оберемки квітів автомобілістам у заторах.

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"Карантин та скасування майже всіх масових заходів суттєво вплинули на життя й діяльність діячів культури. Тому питання на тему "Чим ти зараз займаєшся?", "Звідки береш гроші на життя?", "Як виживаєш?" і подібні все більше й більше привертають увагу широкого загалу. Це наша іронічна відповідь усім, хто цікавився, як виживають GannaBaby", – ділиться гурт.

І весь кліп це яскраво демонструє, адже його знято у квартирі фронтумен гурту Ганни та з нею ж у головній ролі. Варто додати, що у ролику використовувались саме паперові квіти не просто так. GannaBaby пропагують своєю творчістю екоусвідомлені меседжі: сортувати сміття, долучатися до всеукраїнських прибирань у парках, не зривати живі квіти, а тим більше – конвалії, що занесені в Червону книгу України.

GannaBaby – Квіти (Не за бабки), дивіться кліп онлайн:

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