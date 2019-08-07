Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту

17 серпня відбудеться масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить рок-гурт Шосте чуття. Колектив пройшов до фіналу проєкту та виконає свої найпопулярніші пісні на одній сцені з відомими зірками на "Арені Львів".

Шосте чуття – п'ятеро амбітних хлопців, котрі активно просувають українську пісню. На сцені "Арени Львів" хлопці виступлять із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil, Ivan Navi та іншими.

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Рок-гурт Шосте чуття створений у червні 2010 року у Львові. За цей склад кілька разів змінювався. Незмінним протягом останніх кількох років залишається вокаліст – Бучковський Михайло.

Шосте чуття за роки своєї творчої кар'єри випустило два студійні альбоми "Мені треба" (2012 рік) та "Давай Давай". Однойменну відеороботу хлопці показали у 2013 році. Наразі триває робота над третьою платівкою, яка однозначно припаде до душі відданим прихильникам колективу.

Хлопці підкреслюють, що їхня музика дарує хороший настрій, а також заряджає слухачів позитивом.

Навесні та влітку 2017 року Шосте чуття гастролювало Україною. Концертна програма "Правда" звучала у понад двадцяти містах України. Хлопці виконували як зовсім нові, так і всім відомі пісні.

Насолоджуйтесь композицією "Правда" з однойменного туру хлопців:

Пісня "Студентські роки" стала однією з найулюбленіших у репертуарі "Шостого чуття". Вона дозволяє всім пригадами чи не найкращі роки у своєму житті. Пропонуємо це зробити і вам:

Гурт запалював на фанзонах футбольного чемпіонату "Євро-2012" та пісенного конкурсу "Євробачення-2017" та "Євробачення-2018". Зауважимо, що Шосте чуття уже були фіналістами Ukrainian Song Project у 2017 році. Цьогоріч парубки знову здобули можливість виступити перед величезною кількістю своїх фанатів.

Торік Шосте чуття представило cover на пісню Кузьми Скрябіна "Оля", що неабияк зворушило фанатів як колективу, так і Андрія Кузьменка.

Нещодавно колектив випустив кліп на пісню "Танцюй (Байдуже, що скажуть!)". Відеороботу можна впевнено називати проривом для хлопців, адже її переглянули понад 165 тисяч разів. Цю композицію хлопці виконають на головній сцені України, пообіцявши драйвовий виступ, який однозначно не дозволить вам нудьгувати:

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