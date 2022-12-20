Руда бестія: Алексіна Грем похизувалась фігурою у спокусливій фотосесії – 18+

Популярна модель Алексіна Грем не припиняє тішити фанатів яскравими кадрами зі своєї роботи. Цього разу рудоволоса красуня блиснула ефектною фігурою лише у спідньому в рекламі бренду Andres Sarda.

32-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексіна Грем активно працює над власною кар'єрою, а також знаходить час для профілю в інстаграмі, де має понад 775 тисяч підписників. Тут дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та фотосесій. Хоч красуня і тримає своє особисте життя у таємниці, але кожне нове фото Алексіни викликає захват у прихильників. І свіжі світлини не стали винятком, пише Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно Грем стала зіркою новою рекламної кампанії іспанського бренду Andres Sarda. Тож поділилась першими кадрами з фотосесії у звабливому червоному та чорному сітчастому спідньому.

instagram.com/alexinagraham

instagram.com/alexinagraham

Сам бренд також опублікував відео з вогняним образом Алексіни:

До слова, а такий вигляд модель має поза знімальним майданчиком:

instagram.com/alexinagraham

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