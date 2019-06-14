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Шопоголіки у Китаї побилися за товар і розсмішили мережу: курйозне відео

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Китайські шопоголіки розсмішили мережу - фото 1
Китайські шопоголіки розсмішили мережу / dirclub

У Китаї любителі шопінгу влаштували бійку на підлозі магазину. Інцидент потрапив на відео і став хітом мережі. Ролик з'явився на сторінці каналу RT в Twitter.

На відео видно, як натовп вривається в магазин до того, як повністю відкрилися його двері. Покупці буквально зносять все на своєму шляху і б'ються один з одним. Деякі шопоголіки навіть повалилися на підлогу в спробі відібрати потрібну річ.

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Повідомляється, що небувалий ажіотаж стався через речі з нової лімітованої колекції японського бренду одягу та аксесуарів Uniqlo.

Користувачі мережі відзначили, що поведінка покупців схожа на "зомбі-апокаліпсис". Знайшлися й ті, хто пояснив поведінку китайців тим, що "потім вони продадуть ці речі у десять разів дорожче".

Читайте також: Схрещений лев з тигром: американець вигуляв гігантську тварину (відеофакт)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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