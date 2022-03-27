Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію Оскара, якщо на ній не виступить Зеленський

Американський актор та режисер Шон Пенн звернувся до Академії кінематографічних мистецтв та наук із пропозицією дозволити Володимиру Зеленському виступити з промовою на церемонії вручення Оскара. Захід відбудеться уночі 28 березня.

Як пише CNN, Шон Пенн наголосив, що не сумнівається у перемозі українців у війні проти російських окупантів. На думку актора, питання лише в тому, як скоро це станеться.

І ще: Про що Зеленський говорив на саміті країн-членів НАТО: повний текст промови

У день початку повномасштабної війни, 24 лютого, режисер, котрий раніше приїхав до Києва знімати документальний фільм, особисто зустрічався з Володимиром Зеленським. Після цього спілкування він заявив, що захоплюється мужністю та рішучістю президента України. Пенн упевнений, що Зеленському необхідно дати слово на одному з найпопулярніших та найпрестижніших шоу, де зберуться імениті кінодіячі та світові лідери думок.

Немає нічого кращого, ніж дати йому (Зеленському) можливість виступити перед усіма нами. Тим самим американська академія визнає українську кризу, – наголосив голлівудський актор.

Режисер продовжує активно допомагати українським біженцям і вірить, що Україна виграє. Він закликав світову громадськість не ігнорувати війну та всіляко підтримувати народ, який у 21 столітті змушений боротися за власну свободу та незалежність.

Читайте також: Зеленський особисто подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за фінансову допомогу Україні